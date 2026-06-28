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Bodrum’daki kazada can kaybı arttı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde taksinin motosiklete çarptığı trafik kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı.

Bodrum’daki kazada can kaybı arttı

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Torba Rıza Anter Caddesi´nde seyreden M.C. idaresindeki taksi, tali yoldan çıkan Murat Yüp idaresindeki motosiklete çarptı. Hızını alamayan taksi, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı.

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Kazada yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletteki 2 kişi ise ağır şekilde yaralandı. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Murat Yüp (52), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve durumu ağır olan Gülistan Variş de (30) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taksi sürücüsü M.C. polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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