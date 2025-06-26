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Bodrum'daki korkutan depo yangını söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait boruların bulunduğu açık depo alanında yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Bodrum'daki korkutan depo yangını söndürüldü

Yangın, saat 17.30 sıralarında Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait boruların bulunduğu açık depo alanında çıktı. Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

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MÜDAHALENİN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayılırken yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında çok sayıda boru hasar gördü.

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Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

26 Haziran 2025
26 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Bodrum
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