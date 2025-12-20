HABER

Bodrum'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin park halindeki araca çarpmasıyla 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Gökçebel Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Umut Yöntem idaresindeki 48 ABM 569 plakalı kapalı kasa kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 48 AVG 544 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İbrahim Umut Yöntem ile araçta bulunan A.Z. ve M.Z. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Yöntem, sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan A.Z.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kamyonetin park halindeki araca çarptığı, ardından savrularak takla attığı anlar net şekilde yer aldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

