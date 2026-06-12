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"Bodrum'daki villa" iddiası: Fatih Altaylı ile Gürsel Tekin düelloya tutuştu

Gazeteci Fatih Altaylı ile CHP'li Gürsel Tekin sosyal medyada birbirine girdi. Gürsel Tekin'in Bodrum'daki villasına 4 yıldır kira ödemediği iddiasına değinen Altaylı, Tekin'i sert sözlerle hedef alırken Tekin ise "Ömrüm hırsız ve arsız imar çeteleriyle mücadele ederek geçti. Sizin gibi itirafçı arkadaşlarım olmadı" diye yanıt verdi.

"Bodrum'daki villa" iddiası: Fatih Altaylı ile Gürsel Tekin düelloya tutuştu
Mehmet Hazar Gönüllü

Eski CHP milletvekili Gürsel Tekin hakkındaki "villa" iddiası gündem oldu. Gazeteci Fatih Altaylı köşe yazısında konuya "Çok sıradan bir adliye haberi" diyerek değinirken Gürsel Tekin "Yarın çık, sorularını yüzüme sor; cevabını herkesin önünde al. Cesaretin varsa?" diyerek Altaylı'yı basın toplantısına davet etti.

"GÖLTÜRKBÜKÜ'NDE VİLLA" İDDİASI: "4 YILDIR KİRA ÖDEMEMİŞ"

Yazısında Gürsel Tekin'in yıllar önce Bodrum’un Göltürkbükü mahallesinde bir villa kiraladığını ifade eden Altaylı, Tekin'in bu villanın kirasını 4 yıldır ödemediği iddiasını dile getirdi.

Tekin'e, "Bir yerde kira ödemeden 4 yıl oturmak terbiyesizliktir, dolandırıcılıktır" ifadeleriyle sert yüklenen Altaylı, "1 ay anlarım, sıkışmıştır, 2 ay, 3 ay hadi 4 ay anlarım. Ama sonrasını anlamam. Baktın durumun düzelmiyor, baktın bu kirayı ödeyemeyeceksin. Özür diler çıkarsın, kira borcunu da bir şekilde anlaşıp ödemeye çalışırsın" dedi.

"Bodrum daki villa" iddiası: Fatih Altaylı ile Gürsel Tekin düelloya tutuştu 1

"TAMAMEN TERBİYESİZLİK, KİŞİLİK GÖSTERGESİ"

Altaylı tepkisini dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

"Hele hele bu bir de keyfekeder kiralanmış, sadece eğlence için tutulan, ailenin barınmasından öte amaçlı bir yer ise tamamen terbiyesizliktir. Sırf bu bile, aslında bir siyasetçi için bir işaret, bir kişilik göstergesidir. Kimin ne olduğunu anlatan şahane bir mahkeme kararıdır."

GÜRSEL TEKİN'DEN YANIT

Gürsel Tekin ise Altaylı'ya "Fatih Altaylı, benim dürüstlüğüm, ilkelerim ve hayatım boyunca verdiğim mücadele senin bütün algı operasyonlarına bedeldir" diye yanıt verdi.

Yarın saat 12.00'deki basın toplantısı olduğunu bildiren Tekin, "Cesaretin varsa gel ve yüzüme karşı dinle. O zaman sana, etrafında dolaşan isimleri, kurduğun ilişkileri ve bugüne kadar görmezden geldiğin gerçekleri tek tek anlatayım" dedi.

Ömrünün imar rantına, ihale düzenlerine ve çıkar odaklarına karşı mücadeleyle geçtiğini söyleyerek kendini savunan Gürsel Tekin, gücünü hiçbir zaman sponsorların parasında, kapalı kapılar ardındaki ilişkilerden ya da çıkar ağlarından almadığını söyledi.

Hesabını kamuoyuna verdiğini belirten Tekin, Altaylı'ya "Sen de yarın çık, sorularını yüzüme sor; cevabını herkesin önünde al. Cesaretin varsa?" diye seslendi.

"Bodrum daki villa" iddiası: Fatih Altaylı ile Gürsel Tekin düelloya tutuştu 2

ALTAYLI: "BANA DEĞİL, ONLARA ANLAT"

İkili arasındaki gerginlik sosyal medyadan devam etti. Tekin'in paylaşımına yanıt yazan Altaylı, "Bak Gürsel Tekin. Sana hırsız diyen çaycılıktan bu mal varlığı nasıl oldu diyen ben değilim. Bana değil onlara anlat. Ben senin mal varlığını gündeme getiren değilim. Anladın mı?" dedi.

TEKİN: "SİZİN GİBİ İTİRAFÇI ARKADAŞLARIM OLMADI"

Tekin ise bir kez daha "Ömrüm hırsız ve arsız imar çeteleriyle mücadele ederek geçti" deyip Altaylı'ya "Sizin gibi itirafçı arkadaşlarım olmadı. Yarın saat 12.00’de basın toplantım var; bekliyorum kaçmak yok" ifadeleriyle yanıt verdi.

"Bodrum daki villa" iddiası: Fatih Altaylı ile Gürsel Tekin düelloya tutuştu 3

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Bodrum Gürsel Tekin villa
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