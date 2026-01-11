Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına uyarısı

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre denizlerde Bodrum-Kaş arasında rüzgarın (11.01.2026) günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi (12.01.2026) günün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İHA