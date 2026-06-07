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Bodrum’a 1790 yolcusuyla geldi

Malta bayraklı lüks kruvaziyer "Marella Discovery", Bodrum’a 1790 yolcusuyla geldi.

Bodrum’a 1790 yolcusuyla geldi

Yunanistan’ın Santorini Adası’ndan hareket eden 264 metre boyundaki dev gemi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi. Gemide, büyük bölümü İngiliz uyruklu olmak üzere toplam 1790 yolcu ve 715 personel bulunduğu bildirildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti, Bodrum çarşısında alışveriş yaptı.

Bodrum’a 1790 yolcusuyla geldi 1

Marella Discovery’nin, akşam saatlerinde Girit Adası’ndaki Heraklion Limanı’na hareket etmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Yunanistan
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