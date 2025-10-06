Bodrum’da 33 düzensiz göçmen yakalandı, 21’i kurtarıldı

Bitez Mahallesi Akvaryum Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Torba/Koldestim) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Ekipleri çalışmasında kara üzerinde bulunan 22 düzensiz göçmen ile beraberinde 11 çocuk ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Diğer göçmen olayında ise Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-112) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde gönderildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.

(İHA)