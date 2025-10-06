HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bodrum’da 33 düzensiz göçmen yakalandı, 21’i kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 33 düzensiz göçmen yakalanırken, 21’i kurtarıldı.

Bodrum’da 33 düzensiz göçmen yakalandı, 21’i kurtarıldı

Bitez Mahallesi Akvaryum Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Torba/Koldestim) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Ekipleri çalışmasında kara üzerinde bulunan 22 düzensiz göçmen ile beraberinde 11 çocuk ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Diğer göçmen olayında ise Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-112) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum’da 33 düzensiz göçmen yakalandı, 21’i kurtarıldı 1

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde gönderildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltın alındıSamsun'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltın alındı
Samsun’da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 5 gözaltıSamsun’da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.