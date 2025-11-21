Bodrum’da abartı egzozlu motosiklete 28 bin 937 lira ceza

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Peksimet Mahallesi Kadıkalesi mevkiinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Özellikle motosiklet ve motorlu bisikletler üzerinde yoğunlaştırılan uygulamada, kurallara aykırı kullanım ve gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Denetimler sırasında plakası olmayan bir motosiklet ekipler tarafından durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin abartı egzozla kullanıldığı tespit edildi. Hem plakasız kullanım hem de abartı egzoz nedeniyle çevre ve trafik düzenini olumsuz etkilediği belirtilen motosikletle ilgili işlem başlatıldı.

Ekiplerce motosiklet sürücüsüne 28 bin 937 lira idari para cezası uygulanırken, motosikletle ilgili gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında denetimlerini sürdüreceği kaydedildi.