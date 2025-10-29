Bodrum’da binlerce vatandaş bayramı kutladı

Fener alayının ardından Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamak için binlerce vatandaş Bodrum Belediye Meydanı’nda bir araya geldi. Tüm katılımcılar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra bir ağızdan Andımızı okudu.



Sahneden tüm Bodrum’un Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladığımız bu kutlu günde caddelere, sokaklara, meydanlara sığmayarak coşkumuzu yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada kırmızı ile maviyi, denizimizle şanlı al bayrağımızı, tarihimiz ile geleceğimizi birleştirdiğimiz bugünde Cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak için toplandık. Çünkü Cumhuriyet özgürlüktür, eşitliktir. Cumhuriyet kadının, gencin, çocuğun, emeklinin, emekçinin umududur. Çünkü Cumhuriyet Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, sağdık kalmak, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmaktır. Bugün bu meydanda yaktığınız fenerler, tutmuş olduğunuz şanlı Türk bayraklı balonlarınız ve içinizdeki vatan millet sevgisi var oldukça; Atamızın söylediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ve sonsuza dek, daima payidar kalacaktır. Bunu hep birlikte başaracağız. İyi ki varsın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, iyi ki varsın Türkiye Cumhuriyeti, iyi ki varsın Atatürk ilke ve inkılapları. Cumhuriyet sonsuza dek."



Konuşmanın ardından tüm vatandaşlar Parla şarkısı eşliğinde telefon ışıklarını yakarak görsel şölen yaşattı. Aynı anda Başkan Mandalinci, sahnede gazilerle birlikte Cumhuriyet coşkusunu tüm Bodrum’la paylaştı.



Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleşen Fettah Can ve Senfoni Orkestrası konseriyle Cumhuriyet coşkusu tüm kente yayıldı. Bir müzik şöleni yaşanan konserde tüm katılımcılar şarkılara hep birlikte eşlik etti. Başkan Mandalinci, sanatçı Fettah Can’a çiçek ve Bodrum Futbol Kulübü forması hediye etti.

