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Bodrum’da korsan taksi denetimi: "62 araç trafikten men edildi"

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çalışma izni olmadan yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 62 araç trafikten men edildi, 62 sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu.

Bodrum’da korsan taksi denetimi: "62 araç trafikten men edildi"

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çalışma izni olmadan yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 62 araç trafikten men edildi, 62 sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Denetimlerde toplam 6 milyon 400 bin TL cezai işlem uygulandı.

Bodrum Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında çalışma izni bulunmadan yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 62 araç, 60 gün süreyle trafikten men edildi. Araçların sürücülerinin ehliyetlerine ise 30 gün süreyle el konuldu. Denetimler kapsamında sürücülere toplam 6 milyon 400 bin TL cezai işlem uygulandığı bildirildi. Bodrum’da korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Bodrum’da korsan taksi denetimi: "62 araç trafikten men edildi" 1

Bodrum’da korsan taksi denetimi: "62 araç trafikten men edildi" 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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