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Bodrum’da sağanakla birlikte dereler taştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bodrum’da sağanakla birlikte dereler taştı

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Koyunbaba Mahallesi’nde bazı evleri su bastı, Gümbet Mahallesi’nde de derelerde su seviyesi yükseldi. Bazı noktalarda rögar kapaklarından su taşarken taşkın riski nedeniyle ekipler harekete geçti.

Bodrum’da sağanakla birlikte dereler taştı 1

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri, muhtemel su baskınları ve taşkınlara karşı teyakkuza geçti. Zabıta ekipleri dere giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alarak şerit çekti. Ekipler, cadde ve sokaklarda da önlem alırken yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

Bodrum’da sağanakla birlikte dereler taştı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla
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