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Boğanın saldırdığı besici büyük tehlike atlattı

Konya’nın Ereğli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir üretici, açık besi alanında kızgın bir boğanın saldırısına uğrayarak büyük tehlike atlattı.

Boğanın saldırdığı besici büyük tehlike atlattı

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Belkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanların bulunduğu açık besi alanına giren üretici Ü.K., kızgın boğanın hedefi oldu. Boğa, boynuzlarıyla saldırdığı besiciyi birkaç defa yere savurdu. Yaşanan korku dolu anlar çiftliğin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde boğanın saldırısından kurtulmaya çalışan üreticinin büyük çaba sarf ettiği görüldü. Boynuz darbeleriyle yaralanan besici Ü.K., adrese çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Besicinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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