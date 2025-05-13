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Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı! 13 emniyet mensubu yaralandı, 97 kişi gözaltında

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Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katılan Nurettin Yıldız'a kürsüde konuşma yaptığı sırada yumurtalı saldırı yapıldı. İstanbul Valiliği, olayda saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığını, 97 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı.

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Öğrencilerle bir araya gelen Yıldız'a, kürsüde konuştuğu sırada yumurta fırlatıldı. Çıkan arbedede protestocunun salondan çıkartıldığı öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden gruba çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Yaşanan olayda 13 emniyet mensubu yaralanırken, 97 göstericinin de gözaltına alındığı bildirildi.

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Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yaptılan açıklama şu şekilde;

"13 EMNİYET MENSUBU YARALANDI, 97 GÖSTERİCİ GÖZALTINDA"

"15.14.13.05.2025 Salı günü saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırmıştır.

Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu, hafif şekilde yaralanmıştır.

Olaylar sırasında 39’u kadın, 58’i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yumurta Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Valiliği saldırı
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