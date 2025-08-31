HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Boğaziçi Üniversitesi'nde öldürülen 15 yaşındaki Hilal son yolculuğuna uğurlandı

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 24 suç kaydı bulunan genç tarafından silahla vurularak öldürülen 15 yaşındaki Hilal Ö., son yolculuğuna uğurlandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öldürülen 15 yaşındaki Hilal son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün akşam saat 19.40 sıralarında Sarıyer Hisarüstü Caddesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde yer alan bir kafede meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Ayberk K. (20) sabah saatlerinde kız arkadaşı olduğu iddia edilen Hilal Ö. (15) ile tartışmış, ardından Hilal Ö. yarı zamanlı çalıştığı üniversitenin kafesine gitmişti. Üniversitede bir etkinlik olduğu sırada kaçak şekilde içeri giriş yapan Ayberk K., Hilal Ö.'yü silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Yapılan kontrolde Ayberk K. ve Hilal Ö.'nün hayatlarını kaybettiği belirlenmişti. Yapılan incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Ayberk K.'nın 24 ayrı suç kaydının olduğu, kendinden ayrılmak istediği için Hilal Ö.'yü vurduğu iddia edilmişti. Öte yandan olay yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi nde öldürülen 15 yaşındaki Hilal son yolculuğuna uğurlandı 1

15 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Olayın ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Hilal Ö.'nün cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. 15 yaşındaki kız, Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de katıldı. Cenazede acılı aile gözyaşlarına boğuldu.
Hilal Ö.'nün amcası Fahri Özdemir, "15 yaşındaki canımız gitti. 24 tane suç kaydı var, gelip yeğenimi öldürüyor, sonra kendisini de öldürüyor. O ayrı bir konu. Bu kampüse normal insan giremiyor, kampüse nasıl silahla giriyor. Olay 19.30'da oluyor, biz gece 22.30'da öğreniyoruz. Biz de olayı sosyal medyadan öğreniyoruz. Hiçbir olaydan haberimiz yok. Adli tıpa kimsesi gelmedi. Babası ile anası ayrılmış, bu namussuz babasını da dövüyormuş. Babası cenazesini bile almaya gelmedi" dedi.

Öte yandan Hilal Ö.'nün sosyal medya hesabında Ayberk K. ile birlikte çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde dehşet! 15 yaşındaki kız çocuğunu öldürüp, intihar etti
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEKNOFEST Mavi Vatan sona erdiTEKNOFEST Mavi Vatan sona erdi
"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek""İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"
Anahtar Kelimeler:
cinayet Boğaziçi Üniversitesi cenaze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Yapılan pazarlıklar sonrası 50 milyon Euro istendi, Araplar masadan kalktı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Yapılan pazarlıklar sonrası 50 milyon Euro istendi, Araplar masadan kalktı

Assan Grup sahibi ile genel müdür hakkında yeni gelişme

Assan Grup sahibi ile genel müdür hakkında yeni gelişme

İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş

İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş

İstanbul'da sokak ortasında infaz! "Bu sefer işini tamamen bitirdiler"

İstanbul'da sokak ortasında infaz! "Bu sefer işini tamamen bitirdiler"

Yıllar sonra gelen karar hayallerini yıktı!

Yıllar sonra gelen karar hayallerini yıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.