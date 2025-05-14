HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara katılan öğrencilerle ilgili yeni gelişme

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Kapısı önünde düzenlenen protestonun ardından gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı. 7 kişinin ise hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara katılan öğrencilerle ilgili yeni gelişme
Begüm Özkaynak

Ekol TV muhabiri Enes Arol'un aktardığı habere göre; Dün, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Kapısı önünde, arkadaşları hakkında verilen tutuklama kararını protesto etmek için toplanmak ve basın açıklaması yapmak isteyen öğrenciler, polis engeliyle karşılaşmış ve 97 kişi ise gözaltına alınmıştı. 82 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren öğrencilerden dördü, 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

7 ŞÜPHELİNİN HAKİM KARŞISINA ÇIKMASI BEKLENİYOR

4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; adliyeye sevk edilen diğer 7 şüphelinin de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boğaziçi Üniversitesi'nde olaylı konferans Boğaziçi Üniversitesi'nde olaylı konferans

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığını açıklamıştı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığı, olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere 97 göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

(EKOLTV)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel bireyler çalışıyor! Esenyurt'ta hizmete girdiÖzel bireyler çalışıyor! Esenyurt'ta hizmete girdi
NATO'dan 'Hoş geldiniz' videosunda Yusuf Dikeçli mesajNATO'dan 'Hoş geldiniz' videosunda Yusuf Dikeçli mesaj

Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi Protesto öğrenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes ters köşe olacak: Cinayette Muhammed Yakut ve CIA detayı!

Herkes ters köşe olacak: Cinayette Muhammed Yakut ve CIA detayı!

Dev finalde sürpriz kaleci kararı! Herkes ters köşe oldu

Dev finalde sürpriz kaleci kararı! Herkes ters köşe oldu

AK Partili isimden gündem yaratacak açıklamalar!

AK Partili isimden gündem yaratacak açıklamalar!

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

13 kişiyi yakarak katletmişti: Mavi Çarşı katliamcısı Azime Işık tahliye oldu

İzmir'de cansız bedeni bulunmuştu! 7 yıl sonra yeni gelişme: 5 şüpheli...

İzmir'de cansız bedeni bulunmuştu! 7 yıl sonra yeni gelişme: 5 şüpheli...

Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.