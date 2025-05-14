Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara katılan öğrencilerle ilgili yeni gelişme

Ekol TV muhabiri Enes Arol'un aktardığı habere göre; Dün, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Kapısı önünde, arkadaşları hakkında verilen tutuklama kararını protesto etmek için toplanmak ve basın açıklaması yapmak isteyen öğrenciler, polis engeliyle karşılaşmış ve 97 kişi ise gözaltına alınmıştı. 82 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren öğrencilerden dördü, 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

7 ŞÜPHELİNİN HAKİM KARŞISINA ÇIKMASI BEKLENİYOR

4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; adliyeye sevk edilen diğer 7 şüphelinin de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığını açıklamıştı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığı, olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere 97 göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

(EKOLTV)