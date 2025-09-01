HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Boğaziçi Üniversitesinden 15 yaşındaki Hilal’in öldürüldüğü vahşete ilişkin açıklama!

İçerik devam ediyor

Boğaziçi Üniversitesi, Hilal Özdemir'in yaşamını yitirdiği 30 Ağustos'taki olaya ilişkin ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatıldığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 30 Ağustos akşamı yaşanan elim hadisenin herkesi derinden sarstığı belirtilerek, merhume Hilal Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilendi.

Söz konusu olayın üniversiteyle herhangi bir bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana geldiği aktarılan açıklamada, Kennedy Lodge'da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlikte görevli Hilal Özdemir'in, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrıldığı, Kale Kapı'ya giden yolda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.

Boğaziçi Üniversitesinden 15 yaşındaki Hilal’in öldürüldüğü vahşete ilişkin açıklama! 1

Olayın failinin, etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte bunu ibraz ederek kampüse girdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik görevlileri gerekli kampüse giriş prosedürlerini uygulamış, davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir. Bununla birlikte ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, üniversitemiz tüm kurumlarla tam işbirliği içindedir."

Açıklamada, üniversitenin önceliğinin, öğrencilerin ve çalışanların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesi olduğu ve bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirlerin titizlikle değerlendirileceği aktarıldı.

Hilal Özdemir, 30 Ağustos'ta ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüş, Kurtuluş da aynı silahla intihar etmişti.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Von der Leyen'a uçakta şok! Pilotlar da neye uğradığını şaşırdıVon der Leyen'a uçakta şok! Pilotlar da neye uğradığını şaşırdı
Bakan Ersoy, Ayasofya'daki restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını yerinde incelediBakan Ersoy, Ayasofya'daki restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi

Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi üniversite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Çalhanoğlu'nda sıcak gelişme! Adım adım Türkiye'ye...

Hakan Çalhanoğlu'nda sıcak gelişme! Adım adım Türkiye'ye...

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

AK Partili başkana istifa getiren tartışma: Sessizliğini bozdu

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Yer: Bursa... Şiddetli kuraklık sonucu sular çekilince gün yüzüne çıktı!

Yer: Bursa... Şiddetli kuraklık sonucu sular çekilince gün yüzüne çıktı!

Herkes silahlı Boğaziçi'ne nasıl girdiğini merak ediyordu! İlk kez açıkladılar

Herkes silahlı Boğaziçi'ne nasıl girdiğini merak ediyordu! İlk kez açıkladılar

Teknik direktörün korkunç ölümü! Anahtar ve hortum detayı...

Teknik direktörün korkunç ölümü! Anahtar ve hortum detayı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.