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Bölge halkını tedirgin eden gelişme! Bilim insanları duyurdu: Bu ilçemiz 1 metre çöktü!

Afyonkarahisar’da yaşanan bir gelişme tedirginlik yarattı. Eber Gölü’ndeki su çekilmesinin ilçeyi 1 metre çökerttiği bilimsel olarak kanıtlandı. Eber Gölü'ndeki su çekilmesi şimdi bir başka tehlikeyi gündeme getirdi. İşte uzmanlardan gelen açıklamanın detayları…

Bölge halkını tedirgin eden gelişme! Bilim insanları duyurdu: Bu ilçemiz 1 metre çöktü!

Kuruma tehlikesinin baş gösterdiği Eber Gölü'nün sadece ekolojik değil jeolojik olarak da birtakım tehlikelere neden olduğu ve Bolvadin ilçesinin yaklaşık 1 metreye kadar çöktüğü bilimsel olarak kanıtlandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gücek, Eber Gölü'nde yaşanan kuraklığın jeolojik sonuçlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tehlikenin büyüklüğüne dikkat çeken Gücek, "Son dönemde kamuoyunda sıkça gündeme gelen Eber Gölü, yalnızca ekolojik değil, aynı zamanda geoteknik açıdan da önemli bir konudur. Bolvadin şehir merkezinin güneydoğusunda yer alan Eber Gölü çevresi, hem doğal yapısı hem de zemin davranışı bakımından Bolvadin ilçesi için kritik öneme sahiptir.

Bölge halkını tedirgin eden gelişme! Bilim insanları duyurdu: Bu ilçemiz 1 metre çöktü! 1

‘TEMEL SEBEP YERALTI SULARININ ÇEKİLMESİ’

03 Şubat 2002 tarihinde Afyonkarahisar'da meydana gelen Sultandağı ve Çay depremleri (Mw: 6.0 ve 6.3) sonrasında, Bolvadin Fayı üzerinde gözlemlenen yüzey deformasyonlarının artarak devam ettiği akademik çalışmalarda tespit edilmiştir. Bu deformasyonların temel sebeplerinden biri, bölgedeki yeraltı su seviyesindeki ciddi azalmadır. Son 25-30 yıllık süreçte küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve aşırı yeraltı suyu çekimi, Bolvadin çevresinde su seviyesinin önemli ölçüde düşmesine neden olmuştur.

Bölge halkını tedirgin eden gelişme! Bilim insanları duyurdu: Bu ilçemiz 1 metre çöktü! 2

‘BAZI BÖLGELERDEKİ ÇÖKME 1 METREYİ AŞTI’

Bu durum, özellikle havzada yaygın olarak bulunan killi alüvyal çökeller üzerinde önemli geoteknik etkiler doğurmuştur. Su seviyesinin düşmesine bağlı olarak bu zeminlerde rötre (büzülme) kaynaklı çizgisel yüzey kırıkları ve düşey deformasyonlar meydana gelmiş, bu deformasyonların zamanla şiddetlendiği gözlemlenmiştir. Eber Gölü'ne doğru uzanan güneydoğu bloklarındaki çökme miktarlarının bazı bölgelerde 1 metreyi aştığı tespit edilmiştir. Tarafımca geçen yıl haziran ayında yapılan arazi gözlemleri ve sondaj verileri doğrultusunda oluşturulan geoteknik modellemeler, yeraltı su seviyesindeki azalışın bölgedeki zemin deformasyonlarını tetiklemeye devam ettiğini göstermektedir" dedi.

Bölge halkını tedirgin eden gelişme! Bilim insanları duyurdu: Bu ilçemiz 1 metre çöktü! 3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Eber Gölü Afyonkarahisar haberler
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