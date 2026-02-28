Bölgedeki savaş Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Canlı yayında anlattı: 'Göç riski...'

İsrail-ABD ortak saldırıları İran'daki birçok kentte etkili olurken İran'ın saldırılara yanıtı, Orta Doğu'daki ABD üslerine ve İsrail üzerine yoğunlaştı. Savaşın bir süredir ayak sesleri zaten geliyordu. Şimdi ise Türkiye'yi nasıl etkileyeceği tartışılıyor. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'da canlı yayında bu detaylara değindi. İşte tüm olası senaryolar!

"TÜRKİYE'YE MÜDAHALE MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

Canova açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara soğukkanlı gelişmeleri takip ediyor. İran konusunda Türkiye için şu an riskli bir durum yok deniyor. NATO ülkesi olmamız sebebiyle İran’ın Türkiye’ye dönük bir girişimde bulunma ihtimali mümkün görünmüyor ancak yine de alarm reaksiyon durumu söz konusu. Askeri anlamda savaş uçakları havada, hava sahası gözlemleniyor.

Bugün gelişmelerin sert geçmesi beklentisi var. Sonrasında İran’da halkın ayaklanmasına dönük bazı organizasyonlar gündeme gelebilir yorumları var. İran’da bir iç çatışmaya dönüşebilir beklentisinden söz edebilirim. Rejimin hedef alındığı yönünde değerlendirmeler var.

TÜRKİYE'YE GÖÇ OLUR MU?

Göç riski ile ilgili de daha önce resmi kaynaklar yaptıkları açıklamalarda göç dalgasına karşı önlem alındığını zaten söylemişti. Türkiye içi her türlü önlem devrede. İran’ın egemenliğini ihlal edecek bir şey içermiyor bu önlemler vurgusu yapılıyor.

Şu aşamada bir göç hareketliliği beklentisi yok; saldırılar havadan olduğu için. Kara saldırısı veya İran’da bir iç ayaklanma şiddetli bir şekilde gündeme gelirse o zaman göç hareketliliği gündeme gelebilir deniyor. Şu an için sivil hedefler vurulmadığından dolayı bu risk düşük görülüyor.

Türkiye’nin önerdiği İstanbul’da bir masa kurulması konusunu İran kabul etseydi bu noktaya gelmezdi görüşü hâkim. Çünkü o masada bölge ülkeleri de olacaktı ve sadece nükleer değil, İran’ın balistik füze programı dahil başka konular da bölge ülkeleri ile birlikte ele alınacaktı. Ancak İran bunu kabul etmedi; onun yerine sadece nükleeri konuşmayı tercih etti deniyor. Bölge ülkelerinin de yer alacağı masa kurulabilseydi bu duruma düşülmezdi yorumları var."