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Bolivya'nın başkenti neresi? Bolivya'nın başkenti hakkında bilgiler

Bolivya ya da resmi ismiyle Bolivya Çokuluslu Devleti, Güney Amerika’da bulunan bir ülkedir. Ülke İspanyol sömürgeliği altındayken Yukarı Peru olarak adlandırılırken daha sonra Güney Amerika'yı İspanyol sömürgeliğinden kurtaran Simón Bolívar'ın adını yüceltmek üzere Bolivya (Bolivar'ın ülkesi) ismini almıştır. Bu ülke hakkında merak edilen konulardan biri de başkentidir. Peki, Bolivya’nın başkenti neresi?

Bolivya'nın başkenti neresi? Bolivya'nın başkenti hakkında bilgiler
Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Bolivya'nın başkenti neresi?
  • La Paz'a nasıl gidilir?
  • Bolivya'da ve La Paz'da gezilecek yerler
  • Bolivya'da ne yenir?

Resmi adı Bolivya Çokuluslu Devleti olan Bolivya ülkesi, Güney Amerika bölgesindeki en fakir ve geri kalmış ülkelerden biri olarak bilinir. Ülkenin üçte biri dağlık alanlardan oluşmaktadır. Komşuları ise Brezilya, Paraguay, Arjantin, Şili ve Peru olarak sıralanır. Bolivya, 1879 senesinde Peru ile Şili'ye saldırıp Pasifik Savaşı'nı kaybedince Pasifik Okyanusunda bulunan topraklarını Şili’ye vermek zorunda kalmıştır. Bolivya tarihte Güney Amerika’daki sosyalist liderlerinden biri olan Che Guevera'nın suikaste uğradığı ülke olarak da tanınmaktadır.

Bolivya'nın başkenti neresi?

T.C. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Bolivya'nın başkenti La Paz olarak kabul edilir. Sucre şehri ise anayasal başkent ve yargı merkezidir. Sucre, Bolivya'nın resmi başkenti olmasına rağmen ülkedeki Bakanlar Kurulu'nun bulunduğu yer La Paz şehridir. Dolayısıyla ülke buradan yönetilmektedir.

La Paz İspanyolca'da “barış” anlamında kullanılır. Şehir 1548 yılında kurulmuş olup dünyanın en yüksek başkenti olma özelliğini taşır. Uzun seneler boyunca İspanya'nın işgali altında kalındığı için şehirde en fazla konuşulan dil İspanyolca'dır. La Paz şehrinde konuşulan diğer diller ise Aymara ve Quechua yerel dilleridir. Vatandaşların birçoğu İngilizce konuşamadığı için anlaşmak oldukça zorlaşır.

La Paz'a nasıl gidilir?

Deniz seviyesinden yaklaşık 4100 metre yükseklikte yer alan El Alto Uluslararası Havalimanı La Paz'dadır ve dünyanın en yüksek rakımlı havalimanları içerisinde yer alır. Buradaki yüksekliğin fazla olmasından dolayı oksijen seviyesi azalır ve baş dönmesi, mide bulantısı ve yorgunluk gibi birtakım yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu sebeple La Paz şehrine gitmek isteyen kişilerin bol miktarda su içmeleri önerilir.

Ülkemizden La Paz’a şehrine direkt uçuş bulunmamaktadır. Güney Amerika’da bulunan La Paz şehrine Amsterdam, Paris, Barselona, Madrid gibi Avrupa şehirlerinden aktarma uçuşlarıyla ulaşılabilir.
Avrupa ülkelerinden gerçekleştirilen uçuşların süresi aktarmalarla beraber 17 saati geçmektedir.

Bolivya'da ve La Paz'da gezilecek yerler

Bolivya’nın idari başkenti olarak bilinen La Paz şehri oldukça renkli ve ilgi çekici bir kültür yapısına sahiptir. Şehri ziyaret edenlere birçok manzaralar sunan şehirde alışılmadık tatil deneyimleri yaşanabilir. La Paz şehrindeki gezilecek yerler şu şekilde sıralanabilir:

Plaza San Francisco

La Paz şehrinde en çok ziyaret edilen yerlerden biri San Francisco Meydanı’dır. Şehirdeki tarihi yapıların
yakından incelenebileceği bir meydan olarak oldukça hareketli bir yapıya sahiptir. Ziyaretçilerin yoğun olduğu bu yerde sokak sanatçıları, yerel pazarlar, hediyelik eşya ve kıyafet dükkanları yer alır.

La Paz Cathedral (La Paz Katedrali)

Şehrin en önemli katedrali olma özelliğine sahip olan bu tarihi yapı, neoklasik ve barok mimari ile inşa edilmiştir. Katedral çan kuleleri, devasa sütunları ve masif taş duvarları ile dikkat çeker. 19. yüzyılda inşa edilmiş olan La Paz Katedrali'nin en dikkat çeken unsurlarından biri vitray pencereleridir.
Aslında yapımına 1622 yılında başlanan katedral, meydana gelen hasarlar nedeniyle yıkılarak 1835 yılında tekrar inşa edilmeye başlanmıştır.

The Witches' Market (Cadı Pazarı)

Bolivya kültürünün daha yakından görülebileceği ve ilginç deneyimler yaşanabilecek bir yer Cadı Pazarı olarak bilinen El Mercado de las Brujas’tır. Aymara inanışının unsurlarını taşıyan, büyücülük ve şifa alanında bilgiler edinilebilecek yerel pazar La Paz’ın en çok ziyaret edilen duraklarından biridir.
Bolivya ve Şili’nin dağlık bölgelerinde sıklıkla görülen Aymara kültürüne ait pazardaki tezgahlar şifalı bitkilerle doludur.

Titikaka Gölü

Güney Amerika’nın en büyük tatlısu göllerinden biri olarak Titikaka Gölü dünyanın en yüksek noktasında yer alan göllerinden biridir. Deniz seviyesinden 3810 metre yükseklikte bulunan bu gölün milyonlarca yılda oluştuğu tahmin edilmektedir. Gölün çevresinde Uros yerlileri yaşar. Gölün içerisinde büyüklü küçüklü pek çok ada bulunmakla beraber en büyük ada ise Taquile’dir. Burada yerel halkın yaşam şekilleri görülebilir ve etkileyici fotoğraflar çekilebilir.

Bolivya'da ne yenir?

Bolivya ülkesinde diğer Güney Amerika kültürlerinde olduğu gibi et tüketimi oldukça yaygındır. Ülke mutfağının ana yemekleri çoğunlukla kırmızı et, tavuk veya balıktan meydana gelir. En çok tüketilen et, sığır etidir. Domuz eti kullanımı ise nadirdir. Kırsal bölgelerde kobay (cuy) ve tavşan (conejo) etleri tüketilir.

Bolivya mutfağında patatesin de sıklıkla tüketildiğine rastlanır. Öyle ki Bolivya mutfağı dendiğinde "et ve patates" olarak özetlenebilir. Patatesin birçok farklı türü yumurta, siyah fasulye ve sebze çeşitleriyle etin yanına garnitür olarak eklenir. Bu yemeklerin birçoğunda bol miktarda baharat kullanılır. Meksikalıların salsa sosunu andıran "llajhua" isimli çeşni sosları her yemekte kullanılır.

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Anahtar Kelimeler:
La Paz Bolivya baskent
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