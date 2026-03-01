HABER

Bolu Belediyesine irtikap soruşturmasında yeni detaylar! İfadelerdeki çelişkiler dikkat çekti

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü irtikap soruşturmasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Alınan ilk ifadelerde çelişkili beyanlar olduğu belirlendi. Özcan, firmalarla toplantı yapıldığını ve firmalardan “vakfa destek” istendiğini kabul ederken, BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız aynı süreçten haberi olmadığını söyledi. İki ifadede arasındaki çelişki ise dikkat çekti.

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Bolu Belediyesi ve BOLSEV bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadesi alındı.

Alınan ifadeler arasındaki çelişkiler ise gözden kaçmadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın daha önce verdiği ifadede market şirketleri temsilcileriyle toplantı yapıldığını kabul etmemişti. Özcan, gözaltı sonrası verdiği ilk ifadede ise market temsilcileriyle belediye binasında toplantı yapıldığını ve vakfa destek istendiğini belirtti.

BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız ise toplantıdan ve belediye başkanının para talebinden haberi olmadığını söyledi. İki ismin ifadelerindeki çelişki dikkat çekti.

3 İSİM 3, FARKLI SÖYLEM

Öte yandan ifadelerdeki çelişki bunlarla da sınırlı kalmadı. Özcan'ın "Vakfa destek için istedik" dediği aktarılırken, Sarıyıldız'ın ise "Ticari reklam anlaşması yaptık" beyanında bulunduğu belirtildi. Ayrıca vakıf yöneticisi konumundaki Süleyman Can ise hiç para istemediklerini söyleyerek iddiaları reddetti. Özcan, yöneltilen maddi talebi ise "destek, burs, sosyal amaç" için istediklerini de söyledi. 3 ismin ifadesindeki farklı anlatımlar ise dikkat çekici nitelikte oldu.

Özcan, yapılan toplantıda rakam konuşmadıklarını ifade ederken, Sarıyıldız ise reklam rakamları olarak 12 bin 500 TL + KDV teklif verildiğini ve aylık 300 bin TL'lik anlaşma yapıldığını belirtti.

REKLAM TEKLİFİNDEN SONRA DENETİMLER YOĞUNLAŞTI İDDİASI

Belediye yetkilileri marketlere yapılan denetimlerin rutin olduğunu savunurken, müşteki ifadelerinde reklam teklifinden sonra denetimlerin yoğunlaştığı ve ruhsat süreçlerinde baskı hissedildiği iddia edildi.

"YA SEVE SEVE YA DA ..." İFADESİ DOSYAYA GİRMİŞTİ

Ayrıca soruşturmada, zincir market temsilcilerine yönelik toplantıda sarf edildiği öne sürülen “Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz” sözleri de dosyaya girmişti. Birden fazla müşteki, toplantılarda Tanju Özcan’ın market temsilcilerine baskı içerikli ifadeler kullandığını öne sürerken, gözaltına alınan isimlerin verdikleri ifadelerde bu durumu reddetmesi de dikkat çekti.

