Bolu D-100'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

D-100 karayolunun Bolu geçişinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunun İstanbul istikameti Tokadi Hayrettin Türbesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil, kavşaktan ana yola çıkmak istediği sırada hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Bolu D-100 de iki araç çarpıştı: 5 yaralı 1

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Bolu
