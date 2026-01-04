HABER

Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası karayolunda trafik bir süre tek şeritten verildi. Yoldaki trafik araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kaza, Bolvadin ilçesi Çobanlar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.P., yönetimindeki 27 YU 355 plaka tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta M.T., idaresindeki 03 AFK 776 plakalı otomobille çarpıştı.

Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı 1

KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan S.T., İ.T., İ.Y.T., N.E.T. ve S.T. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası karayolunda trafik bir süre tek şeritten verildi. Yoldaki trafik araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı 2

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

