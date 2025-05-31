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Bolu'da 33 yıldır görev yapan öğretim üyesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 1992 yılından bu yana görev yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fethi Kılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Bolu'da 33 yıldır görev yapan öğretim üyesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 33 yıldır görev yapan 67 yaşındaki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fethi Kılıç, sabaha karşı fenalaştı. Ocak ayında emekliliğini bekleyen 67 yaşındaki Kılıç, kalp damarlarıyla ilgili bir süredir tedavi görüyordu. Sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kılıç, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kılıç'ın, aort damarına bağlı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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