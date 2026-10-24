Mardin'den kahreden haber! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Nusaybin-Cizre yolu Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Otomobilde bulunan 6 kişi araç içerisinde sıkıştı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Fikriye Öztürk (30), Gülcan Öztürk (28), Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk (9) hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır