İstanbul Baro'sunda kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu

İstanbul Barosu’nun 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde başlayan 128. Olağan Genel Kurulu’nda kavga çıktı.

Baro başkanlığı için dokuz adayın yarıştığı genel kurulun ilk gününde, salonun oturma bölümünde başlayan gerginlik kısa sürede kalabalık bir grubun karıştığı fiziki arbedeye dönüştü.

Genel kurulda yaşanan olayın hangi tartışmanın ardından başladığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor. Kavganın tarafları, olay sırasında yaralanan olup olmadığı ve herhangi bir adli işlem başlatılıp başlatılmadığı konusunda da kesinleşmiş açıklama mevcut değil.

BARODAN BİRLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Baronun açıklamasında, farklı görüşlerin ve mücadele yöntemlerinin meslektaşlar arasındaki dayanışmanın önüne geçmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada avukatların ortak mesleki sorumluluklarına dikkat çekilerek baroların çatışmanın değil, birlikte mücadelenin adresi olması gerektiği ifade edildi.