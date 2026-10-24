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İstanbul Baro'sunda kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu

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Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu’nda 128. Olağan Genel Kurul maratonu Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. İki gün sürecek olan seçimlerin bugünkü kısmında kavga çıktı. Haliç Kongre Merkezi'nde yumruklar havada uçuştu.

İstanbul Barosu’nun 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde başlayan 128. Olağan Genel Kurulu’nda kavga çıktı.

İstanbul Baro sunda kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu 1

Baro başkanlığı için dokuz adayın yarıştığı genel kurulun ilk gününde, salonun oturma bölümünde başlayan gerginlik kısa sürede kalabalık bir grubun karıştığı fiziki arbedeye dönüştü.

İstanbul Baro sunda kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu 2

Genel kurulda yaşanan olayın hangi tartışmanın ardından başladığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor. Kavganın tarafları, olay sırasında yaralanan olup olmadığı ve herhangi bir adli işlem başlatılıp başlatılmadığı konusunda da kesinleşmiş açıklama mevcut değil.

İstanbul Baro sunda kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu 3

BARODAN BİRLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Baronun açıklamasında, farklı görüşlerin ve mücadele yöntemlerinin meslektaşlar arasındaki dayanışmanın önüne geçmemesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamada avukatların ortak mesleki sorumluluklarına dikkat çekilerek baroların çatışmanın değil, birlikte mücadelenin adresi olması gerektiği ifade edildi.

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