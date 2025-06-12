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Bolu'da akılalmaz olay! 13 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki çocuğu öldürdü

Bolu'da 13 yaşındaki çocuk, yumruk attığı 15 yaşındaki çocuğun kalbini durdurdu. Olay yerinde yapılan kalp masajı ile hayata döndürülen genç hastanede yaşamını yitirirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da akılalmaz olay! 13 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki çocuğu öldürdü

Olay, saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan Kültür Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta A.Ö.T. ile S.Ş. arasında kavga çıktı. S.Ş.'nin yumruk attığı A.Ö.T bir anda yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbi duran A.Ö.T.’yi, kalp masajıyla hayata döndürdü.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan A.Ö.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili S.Ş. ile yanında bulunan arkadaşı E.Y. (14), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

12 Haziran 2025
12 Haziran 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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