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Bolu'da anız yangını evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Bolu'da tarım arazisinde çıkan anız yangını yakınındaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Bolu'da anız yangını evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Vakıfgeçitveren köyünün girişindeki tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında anız yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Köydeki vatandaşlar da ekipler ile birlikte alevlere müdahale etti. Yangın, tarlaların yakınındaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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