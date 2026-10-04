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Bolu’da balkon yangını paniğe neden oldu

Bolu’da 3 katlı binanın balkonunda elektrik kaynaklı çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri alevlerin evin içerisine sıçramasını önledi.

Bolu’da balkon yangını paniğe neden oldu

Yangın, İzzet Baysal Mahallesi Defne Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairenin balkonunda elektrik kaynaklı yangın çıktı. Balkondan yükselen alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla balkon kısmındaki yangın kontrol altına alınırken, alevlerin evin iç kısmına sıçraması önlendi. Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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