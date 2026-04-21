Bolu’da baraka alevlere teslim oldu

Yangın, Salıbeyler Mahallesi Yaylalar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki su arıtma tesislerinin karşısındaki barakadan alevlerin yükseldiğini fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



