HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bolu'da bıçaklı alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da bıçaklı alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

Olay, Taşkesti Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi olan Y.T. (36) ile H.K. Kapalı Pazar mevkisinde beraber alkol içtikleri sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T., yanında bulunan bıçakla H.K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. H.K.’nin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.K., Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen H.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Y.T. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Y.T., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolu Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze'de insanlık dramı sürüyor! Can kaybı artıyorGazze'de insanlık dramı sürüyor! Can kaybı artıyor
Otomobil takla attı! Çok sayıda yaralı varOtomobil takla attı! Çok sayıda yaralı var

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni gelin Nur Viral'e dert yandı kocası şaştı kaldı: "Gece yarısı yatağa girdi..."

Yeni gelin Nur Viral'e dert yandı kocası şaştı kaldı: "Gece yarısı yatağa girdi..."

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.