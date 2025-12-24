HABER

Bolu’da ciple çarpışan motosikletli yaralandı

Bolu’da seyir halindeki cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bolu'da ciple çarpışan motosikletli yaralandı

Kaza, Semerkand Mahallesi’ndeki Şehit Muhtar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki G.K. idaresindeki ile karşı yönden gelen Y.Ö. yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bolu
