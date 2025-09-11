Bolu'da 'çocuğa cinsel istismar' ve 'dolandırıcılıktan' aranan 2 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yürüttükleri çalışma neticesinde, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.K. ile 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.'yü yakaladı. Şahısların İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

