HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bolu’da farklı suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

Bolu’da uyuşturucu, hırsızlık ve yaralama suçlarından aranmaları bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu’da farklı suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları sonucu "bilişim sistemlerini kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G., "uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.Ö. ve "basit yaralama" suçundan 1 ay 26 gün hapis cezası bulunan Ş.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan Ü.G., O.Ö. ve Ş.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otobüs terminalinde ölü bulunduOtobüs terminalinde ölü bulundu
Bakan Memişoğlu, ATV ambulansı tanıttıBakan Memişoğlu, ATV ambulansı tanıttı

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Bakanlık sahada göz açtırmıyor! O işaret yoksa...

Bakanlık sahada göz açtırmıyor! O işaret yoksa...

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

İç mimarlık öğrencisi Helin'in şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu

İç mimarlık öğrencisi Helin'in şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.