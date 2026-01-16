HABER

Bolu’da gece saatlerinde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Bolu’da Karaçayır Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi üzerinde bulunan Bircan Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bolu’da gece saatlerinde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi 1

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Daireden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Dumanlar komple binayı sardı. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın sırasında binada bulunan ve yoğun dumandan etkilenen 2 kişiye, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bolu’da gece saatlerinde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi 2

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı dairede maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

