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Bolu’da 'Gençlik Şöleni' etkinlikleri gerçekleştirildi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde bu yıl ilki düzenlenen "Gençlik Şöleni" etkinlikleri, Bolu’da coşkuyla başladı. Bolu Belediyesi ve BOLSEV iş birliğinde düzenlenen şölende, gençler gün boyu çeşitli etkinliklerle bayramı kutladı.

Bolu’da 'Gençlik Şöleni' etkinlikleri gerçekleştirildi

Etkinlikler kapsamında Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi önünde düzenlenen 3+3 Street Basketbol Turnuvası büyük ilgi gördü. 17 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen turnuvanın ilk ayağında 13 Büyükler Erkek, 5 U18 ve 2 Büyükler Kadın kategorilerinde toplam 20 takım ve 80 sporcu mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı karşılaşmalarda sporseverler heyecan dolu anlara tanıklık etti. İki gün sürecek olan turnuvada, çapraz eşleşmeler sonucunda finale kalan takımlar 19 Mayıs Pazartesi günü kupa için karşı karşıya gelecek.

Basketbol turnuvasının ardından Kuvayi Milliye Bulvarı’ndan başlayan bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Yüzlerce bisikletlinin katıldığı etkinlikte, katılımcılar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen bisikletleriyle şehir merkezinde pedal çevirdi. Bisikletliler; Çakmaklar Caddesi, Ulubatlı Sokak ve Atatürk Bulvarı üzerinden ilerleyerek valilik önündeki konser alanına ulaştı.
Akşam saatlerinde ise kent merkezinde kurulan sahnede amatör öğrenci müzik grupları sahne aldı. Gençlerin performansları izleyicilerden tam not aldı. Müzik dolu gece, coşkulu kalabalığın eşliğinde şölenin finalini oluşturdu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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