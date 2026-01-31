HABER

Bolu'da heyelan! 3 ev boşaltıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

İlçeye bağlı Taşkesti beldesi kara yolu üzerindeki Kovucak köyünde heyelan meydana geldi. Ormandan kopan toprak yığınları köydeki evin yanına kadar ulaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından üç kardeş olan Sabahattin Koç, Seyfettin Koç ve Engin Koç’a ait evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerin önü jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Evlerde yaşayan aileler bir otele yerleştirilirken Bolu İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bolu
En Çok Aranan Haberler

