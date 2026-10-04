Bolu'da hızlı müdahale hayat kurtardı

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Nergiz Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.G., yakınlarıyla telefonda tartıştıktan sonra yaşamına son vereceğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.

M.G.'ye daha sonra ulaşamayan yakınları, durumdan endişelenerek Nergiz Sokak'taki evine gitti. Anahtarla içeri giren yakınları, M.G.'yi mutfakta hareketsiz halde buldu.

YAKINLARI KURTARDI

Yakınları tarafından bulunduğu yerden kurtarılan M.G. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.G., ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır