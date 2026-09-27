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Bolu’da ikiz villanın bahçesinde çıkan yangın korkuttu

Bolu’da 2 katlı ikiz villanın bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle villaya sıçramadan söndürüldü.

Bolu’da ikiz villanın bahçesinde çıkan yangın korkuttu

Yangın, Dağkent Mahallesi 45. Ada Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ikiz villanın bahçesinde bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, villaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında odunlukta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu
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