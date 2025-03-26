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  4. Bolu'da 'İmamoğlu' protestosu! 2 öğrenci tutuklandı

Bolu'da 'İmamoğlu' protestosu! 2 öğrenci tutuklandı

26.03.2025 18:50
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Bolu'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için toplanan grupta bulunan iki üniversite öğrencisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 öğrenci, sevk edildikleri adliyede 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

Bolu'da 'İmamoğlu' protestosu! 2 öğrenci tutuklandı

Bolu'da, kent merkezinde önceki gün akşam saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için toplanan kalabalık, sloganlar atarak pankartlarla yürüdü. Eyleme katılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden 2 öğrenci ise gece saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 öğrenci, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Bolu ekrem imamoğlu operasyonu
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