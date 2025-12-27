Bolu'da kar alarmı! Ekipler sahada

Bolu’da etkisini gösteren kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için Bolu Valiliği koordinesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, vatandaşların güvenli ulaşım sağlaması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

EKİPLER SAHADA

Karla mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde toplam 61 iş makinesi ve 116 personel görevlendirildi. Zorlu hava şartlarına rağmen ekiplerin özverili çalışmaları sonuç verdi. Valilikten yapılan açıklamada, yürütülen etkin mücadele neticesinde an itibarıyla il genelinde ulaşıma kapalı herhangi bir köy yolunun bulunmadığı belirtildi. Ekiplerin yağışın durumuna göre sahada hazır bekletildiği öğrenildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır