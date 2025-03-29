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  4. Bolu'da kaza: Yayaya yol veren araçla çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da kaza: Yayaya yol veren araçla çarpıştı: 1 yaralı

29.03.2025 16:16
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Bolu’da yaya geçidinde duran cipe arkadan gelen otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bolu'da kaza: Yayaya yol veren araçla çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Kılıçarslan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı üzerinden, hastane istikametine seyreden Murat K. yönetimindeki 14 ABB 095 plakalı cip, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan vatandaşa yol vermek için durdu.

Bu esnada sol şeritten gelen Özkan S. idaresindeki 14 ACS 111 plakalı lüks otomobil, yaya geçidinde duran cipe arkadan çarparak, orta refüje savruldu. Kazada Özkan S. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Bölgeden geçen diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılan Özkan S. olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cip sürücüsü Murat K. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafiğe kapan yol, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak başka istikametten sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale seyrine döndü

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza
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