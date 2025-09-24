HABER

Bolu'da kontrolden çıkan araç takla attı

Bolu-Mudurnu kara yolunda bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yara almadı.

Bolu-Mudurnu kara yolunda bir trafik kazası gerçekleşti. Kontrolden çıkan 14 ABM 802 plakalı otomobil, yol kenarına savruldu ve takla attı. Kazanın ardından, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde kontroller yaptı. Sürücünün yaralanmadan kazayı atlattığı belirlendi. Hasar gören araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

