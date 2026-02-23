Bolu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Yeniçağa ilçesi D-100 kara yolu sanayi sitesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıktı. Refüjde bulunan ışıklı trafik sinyalizasyon direğine çarpan araç, çarpmanın şiddetiyle savrulup takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

