HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu'da korkutan balık ölümleri... Gölette inceleme başlatıldı

Bolu'da balık ölümlerinin yaşandığı gölette Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı. Ayrıca yetkililerin köy muhtarının ihbarı ile yaklaşık 1 haftadır göldeki su azalma seviyesini takip ederek gözlemlediği öğrenildi.

Bolu'da korkutan balık ölümleri... Gölette inceleme başlatıldı

Merkeze bağlı Çepni köyündeki gölette balık ölümlerinin görülmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, göl çevresinde ve kıyısında incelemede bulundu.

GÖLDEKİ SU AZALMA SEVİYESİ TAKİP EDİLİYOR

Balık ölümleriyle ilgili rapor tutan ekipler, göldeki suyun mevsimsel şartlar ve sulama nedeniyle azaldığını belirledi. Ayrıca yetkililerin köy muhtarının ihbarı ile yaklaşık 1 haftadır göldeki su azalma seviyesini takip ederek gözlemlediği öğrenildi.

Bolu da korkutan balık ölümleri... Gölette inceleme başlatıldı 1

"GÖLÜN BALÇIK VE BATAKLIK OLMASI NEDENİYLE..."

Gölün balçık ve bataklık olması nedeniyle, göldeki canlıların toplanmasının mümkün olmadığı bildirildi.

(AA)

01 Ağustos 2025
01 Ağustos 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze'de 2 günde gıda yardımı için 100'den fazla kişi öldürüldüGazze'de 2 günde gıda yardımı için 100'den fazla kişi öldürüldü
Bisikletçiler orman yangınlarına dikkat çekmek için pedalladıBisikletçiler orman yangınlarına dikkat çekmek için pedalladı
Anahtar Kelimeler:
balık Bolu gölet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mourinho Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı!

Mourinho Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı!

Uyuşturucu içip, yastıkla boğarak öldürdüğü iddia edildi

Uyuşturucu içip, yastıkla boğarak öldürdüğü iddia edildi

Taş sandı ama gerçek bambaşka çıktı!

Taş sandı ama gerçek bambaşka çıktı!

İstanbul uçağında ayakta durma kavgası! "Kural dışı yolcu” işlemi başlatıldı

İstanbul uçağında ayakta durma kavgası! "Kural dışı yolcu” işlemi başlatıldı

Eşinin maaşını açıkladı: Yüksekten ödedik, ödedik, EYT'den emekli oldu..."

Eşinin maaşını açıkladı: Yüksekten ödedik, ödedik, EYT'den emekli oldu..."

Hamdi Ulukaya, "Türkiyeli" açıklamasını düzeltti

Hamdi Ulukaya, "Türkiyeli" açıklamasını düzeltti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.