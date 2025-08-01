Bolu'da korkutan balık ölümleri... Gölette inceleme başlatıldı

Merkeze bağlı Çepni köyündeki gölette balık ölümlerinin görülmesi üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, göl çevresinde ve kıyısında incelemede bulundu.

GÖLDEKİ SU AZALMA SEVİYESİ TAKİP EDİLİYOR

Balık ölümleriyle ilgili rapor tutan ekipler, göldeki suyun mevsimsel şartlar ve sulama nedeniyle azaldığını belirledi. Ayrıca yetkililerin köy muhtarının ihbarı ile yaklaşık 1 haftadır göldeki su azalma seviyesini takip ederek gözlemlediği öğrenildi.

"GÖLÜN BALÇIK VE BATAKLIK OLMASI NEDENİYLE..."

Gölün balçık ve bataklık olması nedeniyle, göldeki canlıların toplanmasının mümkün olmadığı bildirildi.

(AA)

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