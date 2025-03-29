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  4. Bolu'da mezarlık çıkışında kurşun yağdırdı! Yeğenini öldürdü

Bolu'da mezarlık çıkışında kurşun yağdırdı! Yeğenini öldürdü

29.03.2025 20:26
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Bolu'da bayram için geldiği köyde yakınlarının mezarlarını ziyaret eden Zeki Gündoğdu, mezarlık çıkışında husumet bulunan amcası Yusuf Gündoğdu tarafından öldürüldü.

Bolu'da mezarlık çıkışında kurşun yağdırdı! Yeğenini öldürdü

Olay, saat 18.00 sıralarında Çaydurt mevkiinde bulunan Çatakören köyü mezarlığında meydana geldi. İkindi namazının ardından Zeki Gündoğdu, yakınlarının mezarlarına ziyaret etti. Zeki Gündoğdu mezarlıktan çıkıp aracına bindiği anda iddiaya göre, aralarında mal paylaşımı nedeniyle husumet bulunan amcası Yusuf Gündoğdu'nun silahlı saldırısına uğradı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Zeki Yusufoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeki Gündoğdu’nun cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga götürülürken, Yusuf Gündoğdu jandarma komutanlığına giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bolu
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