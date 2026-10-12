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Bolu’da midibüs alev alev yandı, geriye iskeleti kaldı

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde seyir halindeyken alev alan midibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.

Bolu’da midibüs alev alev yandı, geriye iskeleti kaldı

Yangın, Zonguldak-Ankara kara yolu Eskiçağa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.V.F. idaresindeki midibüste seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Yeniçağa ve Mengen belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken midibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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