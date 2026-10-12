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Manisa'daki katliam gibi kazada şoförlerin ifadesi ortaya çıktı! Eşini kaybeden yolcu da dehşet anları anlattı

Manisa'da 11 kişinin vefat ettiği, 27 kişinin de yaralandığı kaza sonrası şoförler gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şoförlerin ifadeleri ortaya çıktı. Öte yandan kazada eşini kaybeden yaralı bir yolcu da dehşet anları anlattı. İşte tüm detaylar...

Manisa'daki katliam gibi kazada şoförlerin ifadesi ortaya çıktı! Eşini kaybeden yolcu da dehşet anları anlattı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazanın ardından gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Manisa daki katliam gibi kazada şoförlerin ifadesi ortaya çıktı! Eşini kaybeden yolcu da dehşet anları anlattı 1

KAVŞAĞI KAÇIRINCA GERİ MANEVRA YAPARAK EMNİYET ŞERİDİNE GİRMEK İSTEMİŞ

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesine sevk edildi. M.A'nın jandarmadaki ifadesinde, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söylediği öğrenildi.

Manisa daki katliam gibi kazada şoförlerin ifadesi ortaya çıktı! Eşini kaybeden yolcu da dehşet anları anlattı 2

YEDEK ŞOFÖR O SIRADA ARKA KOLTUKTAYMIŞ

Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y'nin de ifadesinde, kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.

Manisa daki katliam gibi kazada şoförlerin ifadesi ortaya çıktı! Eşini kaybeden yolcu da dehşet anları anlattı 3

ÇEKİCİNİN ŞOFÖRÜ: "SOLA MANEVRA YAPAMADIM, OTOBÜSE ÇARPTIM"

Çekicinin sürücüsü H.K. ise ifadesinde, kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylediği belirtildi.

Tur otobüsünün sürücülüğünü M.A'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y'den devraldığı öğrenildi. Kazada yaralanan 13 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

"GERİ GERİ GELMEYE BAŞLADI, BEN ORADAN ÖTE BİR ŞEY BİLMİYORUM"

Olayda eşi Mümine Eryılmaz'ı (75) kaybeden Süleyman Eryılmaz da korkunç kazaya ilişkin konutu. Eryılmaz, Akhisar'a geldiklerinde dönmeleri gereken yolu geçtiklerini fark ettiklerini belirterek, "Şoför, yedek şoföre dedi ki 'yanlış yola' gittin. Onu geriye çevirdi. Yedek şoför geri geri gelmeye başladı. Yol uzayacaktı herhalde, bilemiyorum. Şoför durdu, geri geri gelmeye başladı sağda. O arada arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte bir şey bilmiyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün H.K. idaresindeki çekici, M.A. yönetimindeki tur otobüsüne çarpmıştı. Kazada 27 kişi yaralanmış, 11 kişi hayatını kaybetmişti. Tur otobüsünün sürücüsü M.A, tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı. Yaralılardan 13'ü hastanelerden taburcu edilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kaza
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