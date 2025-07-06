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Bolu'da orman yangını! Büyük ölçüde kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangından etkilenen alanlar havadan görüntülendi.

Bolu'da orman yangını! Büyük ölçüde kontrol altına alındı

Yangın, saat 16.40 sıralarında Karaardıç Köyü kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 160 personel, 40 araç ve 5 helikopterle müdahale ediliyor. Yangına destek amacıyla çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Şu ana kadar yangından etkilenen herhangi bir vatandaşın bulunmadığı öğrenildi. Ekipler alevlerle mücadeleye karadan ve havadan müdahale devam ederken, köyde yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

"YANGIN BÜYÜK ORANDA ÇEVRELENDİ"

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yangın büyük oranda çevrelenmiş durumda olup yangın mahalline yakın herhangi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA-DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu orman yangını
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