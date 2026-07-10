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Bolu’da şantiyeden 2,5 milyon liralık malzeme çalan şüpheli tutuklandı

Bolu’nun Gerede ilçesinde bir şantiyeden yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde malzeme çaldığı belirlenen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu’da şantiyeden 2,5 milyon liralık malzeme çalan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesinde 8 Temmuz’da şantiyeden 2 adet sirkülasyon pompası, bu pompalara ait 124 adet vana, 11 adet doğal gaz deprem vanası ve 3 adet yağmur suyu hidroforu çalındı.

Bolu’da şantiyeden 2,5 milyon liralık malzeme çalan şüpheli tutuklandı 1

2.5 MİLYONLUK HIRSIZLIĞA 1 TUTUKLAMA

Yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki malzemelerin çalınması üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin olay yeri inceleme, güvenlik kamerası ve tanık çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını C.Y.Y.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bolu’da şantiyeden 2,5 milyon liralık malzeme çalan şüpheli tutuklandı 2

Şüpheli, çaldığı malzemeleri satmak isterken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Y.Y., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu hırsızlık
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