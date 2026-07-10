Bolu’da şantiyeden 2,5 milyon liralık malzeme çalan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesinde 8 Temmuz’da şantiyeden 2 adet sirkülasyon pompası, bu pompalara ait 124 adet vana, 11 adet doğal gaz deprem vanası ve 3 adet yağmur suyu hidroforu çalındı.

2.5 MİLYONLUK HIRSIZLIĞA 1 TUTUKLAMA

Yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki malzemelerin çalınması üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin olay yeri inceleme, güvenlik kamerası ve tanık çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını C.Y.Y.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli, çaldığı malzemeleri satmak isterken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Y.Y., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır