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Bolu’da sinir krizi geçiren şahıs kendini bıçakla yaraladı

Bolu’da eşiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren şahıs, evinde bıçakla kendini yaraladı.

Bolu’da sinir krizi geçiren şahıs kendini bıçakla yaraladı

Olay, gece saatlerinde Köroğlu Mahallesi Sezgin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öğrenilen E.O., eşiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdi. Ardından sokak üzerindeki ikametine giren E.O., eline aldığı bıçakla kendini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı E.O., ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bolu
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